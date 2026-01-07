Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei stellt Elektroimpulswaffe sicher

Offenburg (ots)

Am 6. Januar 2026 kontrollierten Beamte der Bundespolizei einen ukrainischen Staatsangehörigen am Bahnhof Offenburg. Er konnte sich den Beamten gegenüber nicht ausweisen. Bei ihm wurden ein Schlagring sowie eine als Taschenlampe getarnte Elektroimpulswaffe gefunden. Zudem wurde eine geringe Menge Marihuana gefunden. Das Betäubungsmittel sowie die Waffen wurden sichergestellt und die Erziehungsberechtigten wurden informiert. Der 16-Jährige muss mit einer Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz und Konsumcannabisgesetz rechnen.

