BPOLI-OG: Nach Diebstahl im Bahnhof Baden-Baden - Bundespolizei nimmt Tatverdächtigen fest

Baden-Baden/Offenburg (ots)

Ein algerischer Staatsangehöriger steht im Verdacht am 6. Januar 2026 ein Smartphone entwendet zu haben. Eine deutsche Staatsangehörige hatte die Polizei über den Diebstahl ihres Mobiltelefons am Bahnhof Baden-Baden informiert. Sie konnte das Smartphone am Bahnhof Offenburg orten und somit eine Streife der Bundespolizei zu dem Standort des Mobiltelefons lotsen. Zudem konnte sie einen Ton auf dem Mobiltelefon abspielen, sodass es bei dem 29-jährigen Tatverdächtigen aufgefunden werden konnte. Daraufhin wurde der Mann vorläufig festgenommen. Bei ihm wurde außerdem eine Tablette Ecstasy gefunden. Sowohl das Betäubungsmittel als auch das Smartphone wurden sichergestellt. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

