Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Vandalismus am Bahnhof Wolfach

Wolfach (ots)

Am 3. Januar 2025 wurde die Bundespolizei gegen 18:20 Uhr von einem Reisenden darüber informiert, dass eine Gruppe von insgesamt acht Jugendlichen ein Wartehäuschen am Bahnhof Wolfach zerstört haben soll. Die Jugendlichen sollen die Scheiben des Wartehäuschens eingeschlagen haben. Anschließend sollen die Jugendlichen in eine Regionalbahn gestiegen sein. Eine Streife des Polizeipräsidiums Offenburg stellte vor Ort ein komplett entglastes Wartehäuschen sowie ein beschädigtes Display am Fahrkartenautomaten fest. Eine Videoauswertung der Regionalbahn wurde veranlasst. Die Bundespolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

