Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Vierfach gesuchter Straftäter stellt sich seiner Haftstrafe

Offenburg (ots)

Am 2. Januar 2026 wurde ein deutscher Staatsangehöriger bei der Bundespolizeiinspektion Offenburg festgenommen. Gegenüber den Beamten gab er an, dass er sich seiner Haftstrafe stellen wolle. Gegen den 32-Jährigen bestanden insgesamt vier offene Haftbefehle. Er wurde mit zwei Haftbefehlen wegen Raubes mit einer Restfreiheitsstrafe von insgesamt 601 Tagen gesucht. Zudem bestand gegen ihn ein Haftbefehl wegen Diebstahls mit einer achtmonatigen Freiheitsstrafe. Zudem wurde er wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis mit einer Ersatzfreiheitsstrafe von 15 Tagen gesucht. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

