Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme an der Tram D Haltestelle in Kehl

Kehl (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am 4. Januar an der Tram D Haltestelle beim Bahnhof in Kehl einen 29-Jährigen festgenommen. Gegen den französischen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen Trunkenheit im Verkehr. Durch die Bezahlung der Geldstrafe konnte er eine 70-tägige Haftstrafe abwenden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Dieter Hutt
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

