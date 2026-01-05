Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: Festnahme im Fernreisezug
Kehl (ots)
Beamte der Bundespolizei haben am 3. Januar bei einer Kontrolle im Bahnhof Kehl einen 26-Jährigen festgenommen. Gegen den Insassen eines grenzüberschreitenden Fernreisezuges bestand ein Haftbefehl wegen Diebstahl. Da der georgische Staatsangehörige die fällige Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er nun für 28 Tage ins Gefängnis.
