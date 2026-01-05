BPOLI-OG: Festnahme im Fernreisezug

Rheinmünster (ots) - Bei der Ausreisekontrolle eines Fluges nach Tirana am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden wurde am 30. Dezember 2025 ein albanischer Staatsangehöriger von der Bundespolizei überprüft. Dabei stellte sich heraus, dass der 29-Jährige mit einem Haftbefehl wegen eines Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz gesucht wurde. Da er die geforderte Geldstrafe bezahlen konnte, entging er einer zehntägigen ...

