BPOLI-OG: Festnahme am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden

Offenburg (ots) - Am 31. Dezember war ein 30-Jähriger mit einem ICE von Frankfurt/Main nach Offenburg unterwegs und war nicht im Besitz eines Tickets. Da sich der algerische Staatsangehörige unkooperativ und aggressiv gegenüber dem Zugpersonal verhielt und sich weigerte den Zug zu verlassen, forderten diese für den Halt im Bahnhof Offenburg eine Streife der Bundespolizei an. Auch gegenüber den Beamten verhielt er ...

