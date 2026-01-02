Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: Festnahme am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden
Rheinmünster (ots)
Bei der Ausreisekontrolle eines Fluges nach Tirana am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden wurde am 30. Dezember 2025 ein albanischer Staatsangehöriger von der Bundespolizei überprüft. Dabei stellte sich heraus, dass der 29-Jährige mit einem Haftbefehl wegen eines Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz gesucht wurde. Da er die geforderte Geldstrafe bezahlen konnte, entging er einer zehntägigen Haftstrafe und konnte seinen Flug antreten.
Rückfragen bitte an:
Bundespolizeiinspektion Offenburg
Jana Disch
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de
Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell