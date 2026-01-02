PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: 30-Jähriger muss mit Anzeigen rechnen

Offenburg (ots)

Am 31. Dezember war ein 30-Jähriger mit einem ICE von Frankfurt/Main nach Offenburg unterwegs und war nicht im Besitz eines Tickets. Da sich der algerische Staatsangehörige unkooperativ und aggressiv gegenüber dem Zugpersonal verhielt und sich weigerte den Zug zu verlassen, forderten diese für den Halt im Bahnhof Offenburg eine Streife der Bundespolizei an. Auch gegenüber den Beamten verhielt er sich unkooperativ und musste unter Anwendung unmittelbaren Zwangs aus dem Zug verbracht werden. Während der Verbringung zur Dienststelle beleidigte der 30-Jährige die Beamten und bespuckte diese. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen Erschleichen von Leistungen, Beleidigung sowie wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Dieter Hutt
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

