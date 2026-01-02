BPOLI-OG: Festnahme im Fernreisezug

Kehl (ots) - Beamte der Bundespolizei haben am 1. Januar bei der Kontrolle eines Fernreisezuges im Bahnhof Kehl einen 39-Jährigen festgenommen. Gegen den deutschen Staatsangehörigen bestand ein Vorführhaftbefehl wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und ein Haftbefehl wegen Erschleichen von Leistungen. Nach haftrichterlicher Vorführung befindet er sich nun im Gefängnis. Rückfragen bitte an: ...

