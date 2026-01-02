Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: Festnahme im Fernreisezug
Kehl (ots)
Beamte der Bundespolizei haben am 1. Januar bei der Kontrolle eines Fernreisezuges aus Frankreich im Bahnhof Kehl einen 41-Jährigen festgenommen. Gegen den deutschen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen Erschleichen von Leistungen. Da er die fällige Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er nun für zehn Tage ins Gefängnis.
