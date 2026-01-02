PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Grenzkontrolle in Iffezheim: Türkischer Staatsangehöriger unter Schleusungsverdacht

Iffezheim (ots)

Am Grenzübergang Iffezheim wurde am 31. Dezember 2025 ein 30-jähriger türkischer Staatsangehöriger kontrolliert. Mit ihm reisten ein weiterer türkischer Staatsangehöriger sowie ein afghanischer Staatsangehöriger. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die beiden Personen nicht über gültige Grenzübertrittspapiere verfügten. Der 30-Jährige hatte versucht, die beiden nach Deutschland zu schleusen. Es bestand der Verdacht des Einschleusens von Ausländern. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde allen Personen die Einreise nach Deutschland verweigert.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Jana Disch
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 02.01.2026 – 10:21

    BPOLI-OG: Festnahme am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden

    Rheinmünster (ots) - Bei der Ausreisekontrolle eines Fluges nach Tirana am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden wurde am 30. Dezember 2025 ein albanischer Staatsangehöriger von der Bundespolizei überprüft. Dabei stellte sich heraus, dass der 29-Jährige mit einem Haftbefehl wegen eines Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz gesucht wurde. Da er die geforderte Geldstrafe bezahlen konnte, entging er einer zehntägigen ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 10:18

    BPOLI-OG: Ausweismissbrauch in Kehl/32-Jähriger Zurückgewiesen

    Kehl (ots) - Beamte der Bundespolizei haben am 31. Dezember bei der Kontrolle eines Nahverkehrszuges aus Frankreich im Bahnhof Kehl einen Ausweismissbrauch aufgedeckt. Hierbei zeigte ein 32-Jähriger bei der Kontrolle einen georgischen Reisepass vor. Den Beamten fiel auf, dass das Lichtbild im Dokument nicht mit dem tatsächlichen Ausweisinhaber übereinstimmte. Auf Vorhalt gab der georgische Staatsangehörige zu, dass es ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 10:07

    BPOLI-OG: 30-Jähriger muss mit Anzeigen rechnen

    Offenburg (ots) - Am 31. Dezember war ein 30-Jähriger mit einem ICE von Frankfurt/Main nach Offenburg unterwegs und war nicht im Besitz eines Tickets. Da sich der algerische Staatsangehörige unkooperativ und aggressiv gegenüber dem Zugpersonal verhielt und sich weigerte den Zug zu verlassen, forderten diese für den Halt im Bahnhof Offenburg eine Streife der Bundespolizei an. Auch gegenüber den Beamten verhielt er ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren