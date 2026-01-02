Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Grenzkontrolle in Iffezheim: Türkischer Staatsangehöriger unter Schleusungsverdacht

Iffezheim (ots)

Am Grenzübergang Iffezheim wurde am 31. Dezember 2025 ein 30-jähriger türkischer Staatsangehöriger kontrolliert. Mit ihm reisten ein weiterer türkischer Staatsangehöriger sowie ein afghanischer Staatsangehöriger. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die beiden Personen nicht über gültige Grenzübertrittspapiere verfügten. Der 30-Jährige hatte versucht, die beiden nach Deutschland zu schleusen. Es bestand der Verdacht des Einschleusens von Ausländern. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde allen Personen die Einreise nach Deutschland verweigert.

