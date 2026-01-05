PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: 80-tägige Haftstrafe abgewendet

Rheinmünster (ots)

Am 2. Januar 2026 wurde ein deutscher Staatsangehöriger bei der Ausreisekontrolle eines Fluges nach Marokko am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden festgenommen. Gegen den 53-Jährigen lag ein Haftbefehl wegen versuchter Körperverletzung tateinheitlich mit Beleidigung vor. Da er die geforderte Geldstrafe bezahlen konnte, entging er einer 80-tägigen Haftstrafe und konnte seinen Flug nach Tanger antreten.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Jana Disch
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

