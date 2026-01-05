Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: 80-tägige Haftstrafe abgewendet
Rheinmünster (ots)
Am 2. Januar 2026 wurde ein deutscher Staatsangehöriger bei der Ausreisekontrolle eines Fluges nach Marokko am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden festgenommen. Gegen den 53-Jährigen lag ein Haftbefehl wegen versuchter Körperverletzung tateinheitlich mit Beleidigung vor. Da er die geforderte Geldstrafe bezahlen konnte, entging er einer 80-tägigen Haftstrafe und konnte seinen Flug nach Tanger antreten.
