Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: Zweifach Gesuchter bei der Ausreisekontrolle festgenommen
Rheinmünster (ots)
Beamte der Bundespolizei haben am 3. Januar bei der Ausreisekontrolle eines Fluges nach Albanien einen zweifach gesuchten Straftäter festgenommen. Gegen einen 34-Jährigen bestanden Haftbefehle wegen eines Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz und wegen Diebstahl. Die fälligen Geldstrafen konnte er bezahlen und somit eine 79-tägige Haftstrafe abwenden.
