Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei stellt totalgefälschte kroatische Identitätskarte sicher

Kehl (ots)

Am 5. Januar 2026 wurde ein kosovarischer Staatsangehöriger an einer Tramhaltestelle in Kehl von der Bundespolizei im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen überprüft. Der 36-Jährige war von Frankreich nach Deutschland gereist und konnte sich mit einem gültigen kosovarischen Reisepass ausweisen. Andere Dokumente, die ihn zur Einreise und zum Aufenthalt in Deutschland berechtigen würden, konnte er nicht vorlegen. Bei der Durchsuchung seiner mitgeführten Gegenstände wurde zudem eine totalgefälschte kroatische Identitätskarte aufgefunden. Es bestand der Verdacht des Verschaffens falscher amtlicher ausweise und des Versuchs der unerlaubten Einreise. Das gefälschte Dokument wurde sichergestellt. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde dem 36-Jährigen die Einreise verweigert.

