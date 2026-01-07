Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: Festnahme an der Europabrücke in Kehl
Kehl (ots)
Am 6. Januar 2026 wurde ein italienischer Staatsangehöriger am Grenzübergang Kehl-Europabrücke festgenommen. Der 39-Jährige wurde im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen als Reisender in einem Fernbus überprüft. Dabei stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis vorlag. Da er die geforderte Geldstrafe bezahlen konnte, entging er einer zwölftägigen Haftstrafe.
