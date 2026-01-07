PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: 26-Jähriger in Untersuchungshaft

Kehl (ots)

Am 6. Januar 2026 nahm die Bundespolizei einen afghanischen Staatsangehörigen in einem grenzüberschreitenden Fernzug beim Halt im Bahnhof Kehl fest. Da der 26-Jährige keine gültigen Grenzübertrittspapiere vorlegen konnte, bestand der Verdacht der unerlaubten Einreise. Bei der Überprüfung seiner Fingerabdrücke wurde zudem ein Untersuchungshaftbefehl wegen Körperverletzung in 15 Fällen, gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung, Raub und Wohnungseinbruchsdiebstahl festgestellt. Außerdem wurde eine kleine Menge Kokain aufgefunden. Der Mann wurde am 7. Januar dem zuständigen Richter am Amtsgericht vorgeführt, welcher den Untersuchungshaftbefehl in Vollzug setzte. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Zudem erwartet ihn eine Anzeige wegen des Versuchs der unerlaubten Einreise sowie des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Jana Disch
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

