Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei stellt gefährliche Gegenstände sicher

Offenburg (ots)

Die Bundespolizei hat am Nachmittag des 7. Januars 2026 am Bahnhof Offenburg einen deutschen Staatsangehörigen kontrolliert und gefährliche Gegenstände sichergestellt. Der 44-Jährige trug augenscheinlich gefährliche Gegenstände in der Außentasche seiner Hose mit sich. In der Tasche befanden sich ein Pfefferspray und ein Küchenmesser. Zudem wurde bei dem Mann eine Spielzeugwaffe aus Metall gefunden. Die Gegenstände wurden zur Gefahrenabwehr sichergestellt. Außerdem wurden bei dem Mann mehrere Tabletten eines Psychopharmakons aufgefunden. Er gab an, die Tabletten seiner Mitbewohnerin entwendet zu haben. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Diebstahls. Die Tabletten wurden ebenfalls sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Jana Disch
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

