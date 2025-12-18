Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Fahrgast ohne Ticket greift Bundespolizisten an

Halberstadt (ots)

Am Mittwoch, den 17. Dezember 2025 wurde die Bundespolizeiinspektion Magdeburg um 11:55 Uhr durch die Zugbegleiterin über eine aggressive Person, in einem Regionalexpress, informiert. Der Zug befand sich auf der Fahrt von Magdeburg nach Thale. Kurz vor dem Halt in Halberstadt konnte der Fahrgast keinen erforderlichen Fahrschein vorweisen und wurde verbal aggressiv. Dementsprechend schloss die Bahnbedienstete den Deutschen von der Weiterfahrt aus. Eine sofort verständigte Streife der Bundespolizei empfing den Zug bei der Einfahrt um 12:01 Uhr auf Bahnsteig 4 am Bahnhof Halberstadt. Der Aufforderung den Zug zu verlassen, kam der Mann nur widerwillig nach. Während der Personalienfeststellung griff er einen Bundespolizisten unvermittelt an und versuchte diesen, Quarzsandhandschuhe tragend, zu schlagen. Der 37-Jährige musste gefesselt werden. Zur Verhinderung weiterer Straftaten erfolgte die Mitnahme zum Bundespolizeirevier Halberstadt. Ein durchgeführter Drogentest reagierte positiv auf die Einnahme von Kokain. Der Beschuldigte verlangte nach einem Rettungsdienst und der Mitnahme in ein Krankenhaus, lehnte nach Erscheinen der Rettungskräfte allerdings plötzlich jegliche Behandlung ab. Der Mann erhielt Strafanzeigen wegen tätlichen Angriffs auf sowie Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und gefährliche Körperverletzung im Versuch sowie Erschleichen von Leistungen. Als er sich beruhigt hatte konnte er die Dienststelle ohne die sichergestellten Quarzsandhandschuhe wieder verlassen.

