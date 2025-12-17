Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Zwei Haftbefehle - 2640 Euro - Mann muss ins Gefängnis

Magdeburg (ots)

Im Rahmen einer Streife der Bundespolizei am Hauptbahnhof Magdeburg wurde am 16. Dezember 2025 um 18:11 Uhr ein Mann kontrolliert. Bei der sich anschließenden Überprüfung seiner Personalien im Informationssystem der Polizei stellten die Beamten fest, dass der Mann von der Staatsanwaltschaft Potsdam mit gleich zwei Haftbefehlen von März und April dieses Jahres gesucht wird. Außerdem lag auch noch ein Vollstreckungsauftrag zur Vermögensabschöpfung der Staatsanwaltschaft Potsdam vor. So wurde der 42-Jährige mittels eines Strafbefehls des Amtsgerichts Potsdam vom Juli 2021 wegen Betruges zu einer Geldstrafe in Höhe von 1500 Euro beziehungsweise einer Freiheitsstrafe von 50 Tagen verurteilt. Seitens des Amtsgerichts Brandenburg an der Havel wurde der Deutsche darüber hinaus im Oktober 2023 ebenfalls wegen Betruges zu einer Geldstrafe in Höhe von 2250 Euro beziehungsweise einer Freiheitsstrafe von 50 Tagen verurteilt. Da sich der Gesuchte dem jeweiligen Strafantritt nicht stellte, erließ die Staatsanwaltschaft Potsdam die beiden Haftbefehle. Die Bundespolizisten eröffneten dem Verurteilten diese, nahmen ihn fest und mit in die Räumlichkeiten der Bundespolizei am Hauptbahnhof Magdeburg. Den haftabwendenden Betrag von insgesamt noch verbleibenden 2640 Euro konnte der Gesuchte nicht aufbringen und wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, wo er sich die kommenden 63 Tage aufhalten wird. Hinsichtlich der Vermögensabschöpfung wurde die Armbanduhr des Schuldners sichergestellt. Abschließend informierten die Beamten die ausschreibende Behörde über den Vollzug der jeweiligen Haftbefehle und des Vollstreckungsauftrages.

