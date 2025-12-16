PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Magdeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Zeugenaufruf: Unbekannte entwenden Baumaschinen und Werkzeuge im Wert von circa 15.000 Euro

Bitterfeld-Wolfen (ots)

Am 10. November 2025 wurde die Bundespolizeiinspektion Magdeburg über einen Diebstahl diverser Maschinen und Werkzeuge von einer Baustelle im Bereich Bitterfeld informiert. Diese befand sich im Gleisdreieck der Bahnstrecke Bitterfeld - Lutherstadt Wittenberg bzw. Bitterfeld - Dessau. Bundespolizisten begaben sich damals umgehend zum Ereignisort. Die bisher unbekannten Täter hatten zwei mobile Container aufgebrochen und das Diebesgut entwendet. Die Einsatzkräfte fertigten Fotos vom Tatort und dem Nahbereich. Die Schadenssumme muss nach derzeitigen Erkenntnissen auf mindestens 15.000 Euro beziffert werden. Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg hat ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet und benötigt die Mithilfe der Bevölkerung: Wer hat im Zeitraum vom 07. November 2025 bis 10. November 2025 verdächtige Personen- und oder Fahrzeugbewegungen im Bereich der Baustelle Reichsbahnunterwerk (Anhaltstraße/Dessauer Straße) in Bitterfeld wahrgenommen, die mit der Tat in Verbindung gebracht werden könnten? Gab es zu einem bestimmten Zeitpunkt akustische Geräusche? Es liegen Hinweise vor, dass ein weißer Transporter Fiat Ducato, mit polnischem Kennzeichen, zur Tathandlung genutzt wurde. Sachdienliche Hinweise werden in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg (Tel.: 0391 / 56549 555), unter der kostenfreien Bundespolizei-Hotline (Tel.: 0800 / 6 888 000) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. Weiterführende Informationen können auch über das Hinweisformular auf der Bundespolizei-Homepage www.bundespolizei.de gegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Magdeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Alle Meldungen Alle
  • 16.12.2025 – 12:00

    BPOLI MD: Gesuchte 25-Jährige zahlt 1350 Euro und entgeht so der Haft

    Magdeburg (ots) - Eine Streife der Bundespolizei kontrollierte am Montag, den 15. Dezember 2025 um 15:32 Uhr im Hauptbahnhof Magdeburg eine junge Frau. Nach zweifelsfreier Identitätsfeststellung erfolgte der Abgleich ihrer Personalien im polizeilichen Informationssystem. Diese Überprüfung ergab einen gegen die 25-jährige Deutsche vorliegenden ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 12:00

    BPOLI MD: 23-Jähriger muss in Untersuchungshaft

    Stendal (ots) - Am Samstag, den 13. Dezember 2025 kontrollierten Beamte der Bundespolizei um 19:50 Uhr im Personentunnel des Stendaler Hauptbahnhofes eine männliche Person. Bei der sich anschließenden fahndungsmäßigen Überprüfung der ermittelten Personalien, kam ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichtes Düsseldorf gegen den Mann zum Vorschein. Demnach ist der 23-Jährige dringend der schweren Körperverletzung ...

    mehr
  • 14.12.2025 – 11:45

    BPOLI MD: 36-Jähriger versucht im Express zu rauchen - wird per Haftbefehl gesucht

    Magdeburg (ots) - Am Freitag, den 12. Dezember 2025, wurde einem Reisenden in einem Intercity-Express um 13:30 Uhr, auf der Fahrt von Köln in Richtung Berlin, die Weiterfahrt im Zug durch den Zugbegleiter verwehrt. Grund dafür war sein Versuch im Express zu rauchen. Eine verständigte Streife der Bundespolizei begab sich zum Bahnsteig 7 am Hauptbahnhof Magdeburg und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren