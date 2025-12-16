Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Zeugenaufruf: Unbekannte entwenden Baumaschinen und Werkzeuge im Wert von circa 15.000 Euro

Bitterfeld-Wolfen (ots)

Am 10. November 2025 wurde die Bundespolizeiinspektion Magdeburg über einen Diebstahl diverser Maschinen und Werkzeuge von einer Baustelle im Bereich Bitterfeld informiert. Diese befand sich im Gleisdreieck der Bahnstrecke Bitterfeld - Lutherstadt Wittenberg bzw. Bitterfeld - Dessau. Bundespolizisten begaben sich damals umgehend zum Ereignisort. Die bisher unbekannten Täter hatten zwei mobile Container aufgebrochen und das Diebesgut entwendet. Die Einsatzkräfte fertigten Fotos vom Tatort und dem Nahbereich. Die Schadenssumme muss nach derzeitigen Erkenntnissen auf mindestens 15.000 Euro beziffert werden. Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg hat ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet und benötigt die Mithilfe der Bevölkerung: Wer hat im Zeitraum vom 07. November 2025 bis 10. November 2025 verdächtige Personen- und oder Fahrzeugbewegungen im Bereich der Baustelle Reichsbahnunterwerk (Anhaltstraße/Dessauer Straße) in Bitterfeld wahrgenommen, die mit der Tat in Verbindung gebracht werden könnten? Gab es zu einem bestimmten Zeitpunkt akustische Geräusche? Es liegen Hinweise vor, dass ein weißer Transporter Fiat Ducato, mit polnischem Kennzeichen, zur Tathandlung genutzt wurde. Sachdienliche Hinweise werden in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg (Tel.: 0391 / 56549 555), unter der kostenfreien Bundespolizei-Hotline (Tel.: 0800 / 6 888 000) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. Weiterführende Informationen können auch über das Hinweisformular auf der Bundespolizei-Homepage www.bundespolizei.de gegeben werden.

