PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Magdeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Gesuchte 25-Jährige zahlt 1350 Euro und entgeht so der Haft

Magdeburg (ots)

Eine Streife der Bundespolizei kontrollierte am Montag, den 15. Dezember 2025 um 15:32 Uhr im Hauptbahnhof Magdeburg eine junge Frau. Nach zweifelsfreier Identitätsfeststellung erfolgte der Abgleich ihrer Personalien im polizeilichen Informationssystem. Diese Überprüfung ergab einen gegen die 25-jährige Deutsche vorliegenden Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Braunschweig. Demnach hatte das Amtsgericht Wolfsburg die Gesuchte im Februar 2025 wegen eines Vergehens nach dem Waffengesetz per Strafbefehl zu einer Geldstrafe von 1350 Euro beziehungsweise einer Ersatzfreiheitsstrafe von ursprünglich 90 Tagen verurteilt. Da sich die Frau bislang der Vollstreckung entzog und darüber hinaus unbekannten Aufenthalts war, erging im August 2025 der Haftbefehl. Diesen eröffneten die Bundespolizisten der Deutschen, nahmen sie fest und mit zur Dienststelle am Hauptbahnhof. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten bei ihr ein Butterflymesser, das sichergestellt wurde. Der jungen Frau gelang es, den haftabwendenden Betrag in Höhe von 1350 Euro aufzubringen, so dass sie der Inhaftierung entging und die Dienststelle verlassen konnte. Wegen des mitgeführten Messers wurde überdies noch eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetzt gefertigt. Die Bundespolizisten informierten anschließend die ausschreibende Behörde über den Vollzug des Haftbefehls.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Magdeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Alle Meldungen Alle
  • 15.12.2025 – 12:00

    BPOLI MD: 23-Jähriger muss in Untersuchungshaft

    Stendal (ots) - Am Samstag, den 13. Dezember 2025 kontrollierten Beamte der Bundespolizei um 19:50 Uhr im Personentunnel des Stendaler Hauptbahnhofes eine männliche Person. Bei der sich anschließenden fahndungsmäßigen Überprüfung der ermittelten Personalien, kam ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichtes Düsseldorf gegen den Mann zum Vorschein. Demnach ist der 23-Jährige dringend der schweren Körperverletzung ...

    mehr
  • 14.12.2025 – 11:45

    BPOLI MD: 36-Jähriger versucht im Express zu rauchen - wird per Haftbefehl gesucht

    Magdeburg (ots) - Am Freitag, den 12. Dezember 2025, wurde einem Reisenden in einem Intercity-Express um 13:30 Uhr, auf der Fahrt von Köln in Richtung Berlin, die Weiterfahrt im Zug durch den Zugbegleiter verwehrt. Grund dafür war sein Versuch im Express zu rauchen. Eine verständigte Streife der Bundespolizei begab sich zum Bahnsteig 7 am Hauptbahnhof Magdeburg und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren