Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Gesuchte 25-Jährige zahlt 1350 Euro und entgeht so der Haft

Magdeburg (ots)

Eine Streife der Bundespolizei kontrollierte am Montag, den 15. Dezember 2025 um 15:32 Uhr im Hauptbahnhof Magdeburg eine junge Frau. Nach zweifelsfreier Identitätsfeststellung erfolgte der Abgleich ihrer Personalien im polizeilichen Informationssystem. Diese Überprüfung ergab einen gegen die 25-jährige Deutsche vorliegenden Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Braunschweig. Demnach hatte das Amtsgericht Wolfsburg die Gesuchte im Februar 2025 wegen eines Vergehens nach dem Waffengesetz per Strafbefehl zu einer Geldstrafe von 1350 Euro beziehungsweise einer Ersatzfreiheitsstrafe von ursprünglich 90 Tagen verurteilt. Da sich die Frau bislang der Vollstreckung entzog und darüber hinaus unbekannten Aufenthalts war, erging im August 2025 der Haftbefehl. Diesen eröffneten die Bundespolizisten der Deutschen, nahmen sie fest und mit zur Dienststelle am Hauptbahnhof. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten bei ihr ein Butterflymesser, das sichergestellt wurde. Der jungen Frau gelang es, den haftabwendenden Betrag in Höhe von 1350 Euro aufzubringen, so dass sie der Inhaftierung entging und die Dienststelle verlassen konnte. Wegen des mitgeführten Messers wurde überdies noch eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetzt gefertigt. Die Bundespolizisten informierten anschließend die ausschreibende Behörde über den Vollzug des Haftbefehls.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell