Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 59-Jähriger vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Mannheim (ots)

Seit Mittwoch, den 07.01.2026 gegen 13:00 Uhr wird ein 59-jähriger Mann aus Mannheim vermisst. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt der polizeilichen Ermittlungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet. Der Mann wird wie folgt beschrieben:

- 183 cm groß

- schlanke Figur

- kurz rasierte Haare (Glatze)

- westeuropäisches Erscheinungsbild.

Ein Lichtbild des Vermissten ist im Fahndungsportal der Polizei Baden-Württemberg unter folgendem Link abrufbar: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/mannheim-vermisstenfahndung/

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des 59-Jährigen geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Mannheim unter der Telefonnummer 0621/174-4444 in Verbindung zu setzen. Darüber hinaus nimmt jede andere Polizeidienststelle Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell