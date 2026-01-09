PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 59-Jähriger vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Mannheim (ots)

Seit Mittwoch, den 07.01.2026 gegen 13:00 Uhr wird ein 59-jähriger Mann aus Mannheim vermisst. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt der polizeilichen Ermittlungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet. Der Mann wird wie folgt beschrieben:

   -	183 cm groß
   -	schlanke Figur
   -	kurz rasierte Haare (Glatze)
   -	westeuropäisches Erscheinungsbild.

Ein Lichtbild des Vermissten ist im Fahndungsportal der Polizei Baden-Württemberg unter folgendem Link abrufbar: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/mannheim-vermisstenfahndung/

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des 59-Jährigen geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Mannheim unter der Telefonnummer 0621/174-4444 in Verbindung zu setzen. Darüber hinaus nimmt jede andere Polizeidienststelle Hinweise entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Michael Schäfer
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

