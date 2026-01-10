PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unbekannte randalieren in der Bergheimer Straße und beschädigen mehrere Gegenstände - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag in der Zeit von 24:00 Uhr bis 05:30 Uhr konnte durch eine Streife des Polizeireviers Heidelberg-Mitte im Bereich der Bergheimer Straße festgestellt werden, dass mehrere Blumenkübel und Straßenschilder beschädigt und auf den Boden geworfen wurden. Ein Straßenschild wurde auf ein geparkten PKW Mercedes geworfen und beschädigte diesen. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können oder von den Sachbeschädigungen betroffen sind werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 06221/ 1857-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Michael Schäfer
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

