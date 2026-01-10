PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mauer/Rhein-Neckar-Kreis: Vollsperrung nach Unfall auf B45

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Aktuell kommt es auf der B45 bei Mauer zu einem Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst aufgrund eines Verkehrsunfalls. Nach derzeitigen Erkenntnissen sind zwei Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt.

Die B45 ist im Bereich der Unfallstelle bis auf Weiteres voll gesperrt. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Matthias Weber
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

