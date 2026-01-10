POL-MA: Mauer/Rhein-Neckar-Kreis: Vollsperrung nach Unfall auf B45
Rhein-Neckar-Kreis (ots)
Aktuell kommt es auf der B45 bei Mauer zu einem Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst aufgrund eines Verkehrsunfalls. Nach derzeitigen Erkenntnissen sind zwei Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt.
Die B45 ist im Bereich der Unfallstelle bis auf Weiteres voll gesperrt. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.
Es wird nachberichtet.
