Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Täter wird bei Wohnungseinbruch gestört - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagabend gegen 18:00 Uhr versuchte ein bislang unbekannter Täter, sich Zutritt zu einem Einfamilienhaus in St. Leon in der Straße "Am Lerchenbühl" zu verschaffen.

Eine 57-jährige Geschädigte befand sich zum Tatzeitpunkt schlafend in ihrem Fernsehzimmer. Aufgrund lauter, rüttelnder Geräusche am Fenster erwachte sie und schaute nach draußen. Dabei erkannte sie eine dunkel gekleidete, männliche Person vor dem Fenster. Als der Täter bemerkte, dass er gesehen worden war, entfernte er sich in Richtung des angrenzenden Feldgebietes.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 180 Zentimeter groß, dunkel gekleidet, vermutlich mit einem Kapuzenpullover.

Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter unerkannt flüchten.

Die weiteren Ermittlungen wurden vom Fachdezernat für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621 174-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell