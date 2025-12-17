Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Gemeinsam gegen Eigentumskriminalität - Präventionsteams von Polizei, Bundespolizei und Deutscher Bahn informieren

Präventionsteams der Bundespolizei, der Polizei Münster und der DB-Sicherheit haben am Dienstag (16. Dezember) im Hauptbahnhof Münster wertvolle Tipps zur Verhütung von Straftaten gegeben.

Im Mittelpunkt der gemeinsamen Präventionsveranstaltung standen die Themen Taschendiebstahl und allgemeine Sicherheitshinweise rund um den Weihnachtsmarktbesuch. Die Präventionsteams informierten über typische Vorgehensweisen von Taschendieben und gaben praktische Hinweise, wie Wertgegenstände sicher verstaut und gefährliche Situationen frühzeitig erkannt werden können. Sowohl der einfache Taschendiebstahl als auch Ablenkungsmanöver, beispielsweise durch das sogenannte Antanzen, wurden praktisch vorgeführt und zeigten deutlich, wie Täterinnen und Täter vorgehen. Die Reaktionen der Passanten waren durchweg positiv und einige Tipps wurden unmittelbar umgesetzt. So erschwert zum Beispiel das Tragen der Handtasche mit dem Verschluss zum Körper Taschendieben einen unbemerkten Zugriff. In Gesprächen mit Menschen aller Altersklassen wurde immer wieder deutlich, dass fast jeder in seinem Umfeld jemanden kennt, der schon einmal Opfer einer Straftat geworden ist. Die Erscheinungsbilder der Eigentumskriminalität sind vielfältig und werden stetig fortentwickelt. Sie betreffen keineswegs nur ältere Menschen. Weiterführende Hinweise erhalten Sie auch unter folgendem Link: Kriminalprävention_Münster

