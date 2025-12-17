Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Zweimal unerlaubte Einreise und zweimal Haftbefehl - Bundespolizei mit Fahndungstreffern

Aachen (ots)

Am gestrigen Mittwoch wurden u.a. zwei unerlaubte Einreisen durch die Bundespolizei in Aachen verhindert. Beide angetroffenen Personen hatten noch weitere Suchvermerke. Jeweils gegen 14:30 Uhr wurden zwei Personen unabhängig voneinander aufgegriffen und kontrolliert. Ein 28-jähriger Algerier wurde am Hauptbahnhof Aachen angetroffen. Laut eigener Aussage ist er aus Belgien eingereist. Da er nicht im Besitz von gültigen Grenzübertrittspapieren war, wurde er zu Dienststelle am Hauptbahnhof verbracht. Hier stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Sicherungshaftbefehl der STA Schweinfurt wegen Diebstahl vorlag. Des Weiteren war er zur Aufenthaltsermittlung wegen Verstoßes gegen das Asylgesetz ausgeschrieben. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde er dem Polizeigewahrsam in Aachen überstellt. Ebenfalls dem Polizeigewahrsam wurde ein 25-jähriger Staatenloser, welcher in Palästina geboren wurde, zugeführt. Er reiste mittels Linienbusses vorher ebenfalls aus Belgien unerlaubt ein. Gegen ihn lag ein Untersuchungshaftbefehl wegen Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz der STA Nürnberg vor. Er wurde weiterhin von der STA Nürnberg zur Aufenthaltsermittlung wegen Verstoßes gegen das Asylgesetz und Sachbeschädigung gesucht.

