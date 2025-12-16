Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl und findet verbotene Potenzmittel

Gelsenkirchen (ots)

Am 15. Dezember stellten Bundespolizisten im Gelsenkirchener Hauptbahnhof einen Mann fest. Bei der anschließenden Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag. In seiner Hosentasche wurden zudem verbotene Potenzmittel gefunden.

Gegen 23:00 Uhr kontrollierten die Uniformierten den 46-Jährigen im Rahmen einer Streife. Zur Feststellung seiner Identität händigte er den Beamten seine gültige Duldung aus. Bei der Überprüfung der Daten in den polizeilichen Systemen stellten die Einsatzkräfte eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Essen fest. Das Amtsgericht Gelsenkirchen hatte im Dezember 2024 einen Haftbefehl gegen den libanesischen Staatsbürger wegen Hausfriedensbruch und Nötigung erlassen. Das Gericht verurteilte den Gelsenkirchener zu einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen je 40,00 Euro, ersatzweise 30 Tage Haft. Da der Verurteilte angab, die Geldstrafe in Höhe von 2.486,00 Euro (inklusive der Kosten) nicht begleichen zu können, nahmen die Polizisten ihn vor Ort fest und brachten ihn zur Dienststelle. Dort erfolgte eine Durchsuchung seiner Person. Dabei stellten die Bundespolizisten zwei in Deutschland verbotene Potenzmittel- Tabletten fest und beschlagnahmten diese. Anschließend wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Zudem leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

