BPOL NRW: Hauptbahnhof Paderborn - Bundespolizei stellt 25 Böller sicher

Am Sonntagnachmittag (14. Dezember) haben Einsatzkräfte der Bundespolizei im Hauptbahnhof Paderborn bei einem 23-jährigen Mann 25 Böller gefunden und sichergestellt.

Fünf der sichergestellten Böller hatten keine offizielle Zulassung, woraufhin die Beamten ein Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren nach dem Sprengstoffgesetz gegen den deutschen Staatsangehörigen einleiteten. Warum der Mann aus Bad Wünnenberg bereits zwei Wochen vor Silvester mit derart vielen Böllern unterwegs war, blieb sein Geheimnis. In diesem Zusammenhang warnt die Bundespolizei vor illegalen Feuerwerkskörpern:

Zum Jahresende gelangen vermehrt nicht zugelassene Feuerwerks- und Knallkörper nach Deutschland, besonders aus der Republik Polen und der Tschechischen Republik. Die oft mangelhafte Verarbeitung und der teils verarbeitete Industriesprengstoff können zu lebensbedrohlichen Verletzungen führen, selbst bei korrekter Anwendung.

Daher gilt:

-Wegen ihrer Gefährlichkeit ist die Einfuhr nicht zugelassener Feuerwerkskörper unter Strafe gestellt. Der Strafverfolgung schließt sich die kostenpflichtige Entsorgung beschlagnahmter Feuerwerkskörper an.

-Auch der Umgang mit nicht zugelassenen Feuerwerkskörpern ist in Deutschland verboten. Ausschließlich Artikel mit CE-Zeichen sind erlaubt. Erwerben Sie nur zugelassene Qualitätsprodukte bei autorisierten Händlern und achten Sie darauf, dass die CE-Zeichen nicht gefälscht sind.

