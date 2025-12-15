PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Hauptbahnhof Paderborn - Bundespolizei stellt 25 Böller sicher

Paderborn (ots)

Am Sonntagnachmittag (14. Dezember) haben Einsatzkräfte der Bundespolizei im Hauptbahnhof Paderborn bei einem 23-jährigen Mann 25 Böller gefunden und sichergestellt.

Fünf der sichergestellten Böller hatten keine offizielle Zulassung, woraufhin die Beamten ein Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren nach dem Sprengstoffgesetz gegen den deutschen Staatsangehörigen einleiteten. Warum der Mann aus Bad Wünnenberg bereits zwei Wochen vor Silvester mit derart vielen Böllern unterwegs war, blieb sein Geheimnis. In diesem Zusammenhang warnt die Bundespolizei vor illegalen Feuerwerkskörpern:

Zum Jahresende gelangen vermehrt nicht zugelassene Feuerwerks- und Knallkörper nach Deutschland, besonders aus der Republik Polen und der Tschechischen Republik. Die oft mangelhafte Verarbeitung und der teils verarbeitete Industriesprengstoff können zu lebensbedrohlichen Verletzungen führen, selbst bei korrekter Anwendung.

Daher gilt:

   -Wegen ihrer Gefährlichkeit ist die Einfuhr nicht zugelassener 
Feuerwerkskörper unter Strafe gestellt. Der Strafverfolgung schließt 
sich die kostenpflichtige Entsorgung beschlagnahmter Feuerwerkskörper
an.
   -Auch der Umgang mit nicht zugelassenen Feuerwerkskörpern ist in 
Deutschland verboten. Ausschließlich Artikel mit CE-Zeichen sind 
erlaubt. Erwerben Sie nur zugelassene Qualitätsprodukte bei 
autorisierten Händlern und achten Sie darauf, dass die CE-Zeichen 
nicht gefälscht sind.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Münster
Pressestelle
Roger Schlächter
Telefon: 0251 97437 -1011 (oder -0)
E-Mail: presse.ms@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Internet: www.bundespolizei.de

Bahnhofstr. 1
48143 Münster

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

