Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Exhibitionist im Regionalexpress - Bundespolizei leitet Ermittlungsverfahren ein

Unna-Münster-Rheine (ots)

Auf der Fahrt von Unna nach Münster soll ein 42-jähriger Mann am Montagmorgen (15. Dezember) in einem Regionalexpress sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben.

Eine Reisende, die den Zug um 06:44 Uhr im Bahnhof Unna betrat, bemerkte den Mann mit heruntergelassener Hose auf einem Sitzplatz. Sie forderte ihn lautstark auf, seine Handlung unverzüglich einzustellen, was er jedoch ignorierte.

In Münster angekommen, stellte die Frau fest, dass der Mann immer noch auf seinem Platz saß. Sie erstattete eine Anzeige bei der Bundespolizei, die die Personenbeschreibung an die Polizei in Rheine weitergab. Nach Ankunft des Zuges in Rheine, stellten Einsatzkräfte die Identität des Mannes fest.

Gegen den 42-jährigen Deutschen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zum Tatvorwurf äußerte er sich nicht.

Die Videoaufnahmen aus dem Zug wurden gesichert.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell