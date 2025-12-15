Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Angriff mit über fünf Kilo Waschmittel - Bundespolizei ermittelt

Essen (ots)

Am 14. Dezember erreichten die Bundespolizisten Meldungen über eine Streitigkeit in einem Supermarkt im Essener Hauptbahnhof. Die Beamten stellten einen Mann, der einer Frau an der Kasse mit der schweren Ware, die er in der Hand hielt, ins Gesicht geschlagen hatte.

Gegen 15:50 Uhr trafen die Beamten auf die beiden deutschen Staatsangehörigen. Nach kurzer Befragung ermittelten die Einsatzkräfte, dass der 21-Jährige sich im Kassenbereich an der 36-Jährigen vorbeidrängeln wollte, woraufhin sie ihn ansprach. Der Essener hatte einen schweren Waschmittelkarton (über 5 Kilogramm) in der Hand und schlug der Frau damit ins Gesicht. Die Moerserin klagte über Kopfschmerzen, äußerliche Verletzungen waren jedoch nicht erkennbar. Sie lehnte eine ärztliche Versorgung ausdrücklich ab.

Die Beamten belehrten den Angreifer, der von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch machte.

Nach Abschluss der Maßnahmen entließen die Bundespolizisten beide Personen und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 21-Jährigen ein.

