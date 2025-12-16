Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: Bundespolizei findet Springmesser und Pfefferspray
Dortmund (ots)
Am 15. Dezember kontrollierten Beamte im Dortmunder Hauptbahnhof einen deutschen Staatsangehörigen. Bei ihm wurden im weiteren Verlauf gefährliche und verbotene Gegenstände entdeckt.
Gegen 15:50 Uhr sprachen die Einsatzkräfte einen 20-Jährigen in der Bahnhofshalle an, der dort rauchte. Sie erklärten ihm, dass dies nicht erlaubt sei, und beließen es letztlich bei einer Verwarnung. Im Rahmen der Kontrolle fragten die Beamten den wohnungslosen Mann auch nach gefährlichen oder verbotenen Gegenständen. Er verneinte die Frage, jedoch entdeckten die Beamten bei einer anschließenden Durchsuchung ein Springmesser, das sie beschlagnahmten, sowie ein Tierabwehrspray, das sie sicherstellten.
Nach erfolgter Belehrung machte er keine Angaben und wurde anschließend mit einem Platzverweis entlassen.
Der 20-jährige Deutsche muss sich nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.
