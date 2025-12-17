Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 36-Jährigen und zieht Geldstrafe ein

Düsseldorf (ots)

Während der Ausreisekontrolle eines Fluges nach Sulaimaniyah/Irak stellten die Beamten der Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf am gestrigen Dienstagmorgen (16.12.2025) einen 36-jährigen Reisenden fest, der zur Fahndung ausgeschrieben war. Der Iraner wurde von der Staatsanwaltschaft Wiesbaden gesucht. Im August dieses Jahres hatte diese einen Haftbefehl wegen Diebstahls gegen den im September 2024 rechtskräftig Verurteilten erlassen. Da er den Gesamtbetrag noch nicht gezahlt und sich auf die Ladung zum Strafantritt nicht gestellt hatte, wurde die Fahndung veranlasst.

Doch die Ersatzfreiheitsstrafe in Höhe von 40 Tagen konnte der in Hessen lebende Mann abwenden, indem er die Geldstrafe in Höhe von 2.400 Euro beglich. Danach wurde ihm die Ausreise gestattet.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell