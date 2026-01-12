Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Täterfestnahme nach versuchtem Aufbruch von Parkscheinautomat

Mannheim (ots)

Am Sonntagmorgen versuchte ein Mann einen Parkscheinautomaten im Mannheimer Stadtteil Neuostheim aufzuhebeln. Da er hierbei gestört wurde, flüchtete er vom Tatort, konnte aber durch eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Mannheim-Neckarau kurze Zeit später vorläufig festgenommen werden.

In den frühen Morgenstunden gegen 05:15 Uhr kletterte ein 39-Jähriger über den Zaun zu einem Parkhaus in der Straße An der Arena, um dort mit bislang unbekanntem Werkzeug einen Parkscheinautomaten aufzuhebeln und sich mutmaßlich an dem darin befindlichen Bargeld zu bereichern. Aufgrund der dortigen Videoüberwachung wurde der Mann bei seiner Tat von einem Sicherheitsmitarbeiter beobachtet und über die integrierte Sprachsteuerung des Automaten angesprochen. Hierauf ließ der 39-Jährige von seinem Vorhaben ab und flüchtete zu Fuß. Alarmierte Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Mannheim-Neckarau konnten den Mann im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung schließlich in Tatortnähe feststellen und festnehmen. Am Parkscheinautomaten entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

Der Täter muss sich nun wegen des Versuchs des besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten.

