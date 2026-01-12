PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Wertgegenstände aus Wohnung gestohlen - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Samstag, in der Zeit zwischen 17:50 Uhr und 22:25 Uhr, drang eine bisher unbekannte Täterschaft in eine Erdgeschosswohnung in der Straße Unter den Birken im Stadtteil Gartenstadt ein und entwendete hieraus mehrere Wertgegenstände. Über ein Fenster verschafften sich die Unbekannten gewaltsam Zutritt in die Wohnung. Im Inneren durchsuchten diese diverse Räumlichkeiten und nahmen mehrere Schmuckgegenstände an sich. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt. Der Diebstahlschaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat sich dem Fall angenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, Tel.: 0621/174-4444, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 12.01.2026 – 11:00

    POL-MA: Mannheim: Zwei Jugendliche von Unbekannten angegriffen - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - In den frühen Morgenstunden von Sonntag sollen zwei Jungen im Alter von 16 Jahren in der Mannheimer Innenstadt aus bislang unbekannten Gründen geschlagen und getreten worden sein. Ersten Ermittlungen zufolge haben die beiden 16-Jährigen gegen 02:00 Uhr auf einer Parkbank im Quadrat N 7 gesessen, als zwei unbekannte männliche Personen auf sie ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 10:55

    POL-MA: Mannheim: Täterfestnahme nach versuchtem Aufbruch von Parkscheinautomat

    Mannheim (ots) - Am Sonntagmorgen versuchte ein Mann einen Parkscheinautomaten im Mannheimer Stadtteil Neuostheim aufzuhebeln. Da er hierbei gestört wurde, flüchtete er vom Tatort, konnte aber durch eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Mannheim-Neckarau kurze Zeit später vorläufig festgenommen werden. In den frühen Morgenstunden gegen 05:15 Uhr kletterte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren