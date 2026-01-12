Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Wertgegenstände aus Wohnung gestohlen - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Samstag, in der Zeit zwischen 17:50 Uhr und 22:25 Uhr, drang eine bisher unbekannte Täterschaft in eine Erdgeschosswohnung in der Straße Unter den Birken im Stadtteil Gartenstadt ein und entwendete hieraus mehrere Wertgegenstände. Über ein Fenster verschafften sich die Unbekannten gewaltsam Zutritt in die Wohnung. Im Inneren durchsuchten diese diverse Räumlichkeiten und nahmen mehrere Schmuckgegenstände an sich. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt. Der Diebstahlschaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat sich dem Fall angenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, Tel.: 0621/174-4444, zu melden.

