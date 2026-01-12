PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Reihenhaus - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag, 6. Januar und Samstag, 10. Januar wurde in ein Reihenhaus im Weinheimer Wohnbezirk Stahlbad eingebrochen.

Unbekannte brachen zunächst eine Gartentür an der Rückseite des Wohnanwesens in der Breslauer Straße auf. Anschließend begaben sie sich zur Terrasse des Reihenhauses, hebelten dort die Terrassentür auf und drangen in die Wohnräume ein. Die Eindringlinge durchwühlten Schränke und Schubladen in allen Räumen. Inwiefern Sie dort etwas mitgehen ließen, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Fachdezernats bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg.

Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

