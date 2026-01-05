POL-UL: (GP) Eislingen - Zigarettenautomat gesprengt
Am Montagmorgen sprengte ein Unbekannterin Eislingen einen Automaten.
Ulm (ots)
Ein Zeuge meldete gegen 3 Uhr die Explosion. Ein Unbekannter hatte versucht, in der Talstraße einen Zigarettenautomaten zu sprengen. Hierfür hatte dieser vermutlich einen Böller verwendet. Der Zigarettenautomat blieb verschlossen und der Unbekannte flüchtete ohne Beute. Die Polizei fahndete mit mehreren Streifen nach dem Täter. Der blieb jedoch unentdeckt. Das Polizeirevier Eislingen hat die Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen.
++++0019209(TH)
Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell