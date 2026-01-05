Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Poser kontrolliert

Am Sonntag zog die Polizei in Heidenheim einen 27-Jährigen aus dem Verkehr.

Ulm (ots)

Gegen 23.45 Uhr ließen Poser auf einem Parkplatz in der Nattheimer Straße ihre Motoren wiederholt aufheulen. Die Polizei Heidenheim beobachtete kurz darauf, wie ein 27-Jähriger über den Parkplatz driftete. Bei der anschließenden Kontrolle zeigte der Hyundai-Fahrer zu seinem lärmenden Fahrverhalten keine Einsicht. Ihn erwartet nun ein Bußgeld von mindestens 100 Euro.

Hinweis der Polizei:

An eine eigens eingerichtete E-Mail-Adresse können Bürgerinnen und Bürger auffällige Autos wie Raser und Poser melden. Hinweise mit Tag, Uhrzeit, Ort, Kennzeichen, Farbe und Typ des Fahrzeugs und einer Beschreibung des auffälligen Verhaltens können an ulm.pp.poser@polizei.bwl.de gesandt werden. Natürlich nimmt die Polizei diese Hinweise auch telefonisch (Tel. 0731/1880) oder persönlich entgegen. Sie bittet aber darum, zeitlich dringende Ereignisse nicht per E-Mail, sondern telefonisch zu melden.

++++0014637 (JC)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell