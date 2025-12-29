Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Straubenhardt - Störer verletzt Polizeibeamte bei Einsatz

Straubenhardt (ots)

Am Samstagabend kam es in Straubenhardt zu einem Polizeieinsatz, bei dem ein Störer die Maßnahmen der Polizei und Rettungskräfte behinderte und zwei Polizeibeamte verletzte.

Gegen 21:15 Uhr wurden die Beamten zu einem Einsatz in der Waldblumenstraße gerufen, nachdem ein Hundebesitzer von seinem eigenen Hund attackiert und mehrfach gebissen worden war. Nachbarn, die auf die Hilferufe reagiert hatten, konnten den Hund dazu bringen, von seinem Besitzer abzulassen, und die Polizei verständigen.

Während die Polizeibeamten die Sachverhaltsaufnahme durchführten, machte ein 33-jähriger Nachbar durch sein störendes Verhalten auf sich aufmerksam. Trotz eines Platzverweises kehrte der stark alkoholisierte Mann zurück und versuchte, in die Wohnung des Verletzten zu gelangen. Bei der daraufhin notwendigen Identitätsfeststellung floh der Mann und versuchte, die Polizeibeamten auszusperren.

Die eingesetzten Beamten konnten den sich wehrenden Mann festnehmen und in Gewahrsam nehmen. Bei dem Einsatz wurden zwei Polizeibeamte verletzt, einer von ihnen musste seinen Dienst abbrechen.

Der 33-Jährige wurde nach dem Einsatz in polizeilichen Gewahrsam gebracht.

Christian Schulze, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell