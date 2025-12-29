Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neuenbürg - Einbruch in Wohnanwesen - Zeugenhinweise erbeten

Dennach (ots)

Am Freitag, zwischen 16:30 Uhr und 18:15 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in ein Wohnanwesen in Dennach ein. Das kurze Zeitfenster von knapp zwei Stunden nutzten die Diebe, um in das Gebäude einzubrechen.

Nach bisherigen Ermittlungen verschafften sich die Täter über ein gewaltsam geöffnetes Fenster im Bereich der Hauptstraße Zutritt zum Haus. Im Inneren wurden sämtliche Räume durchsucht. Welche Wertgegenstände entwendet wurden und in welchem Umfang, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe. Wer im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Hauptstraße bemerkt hat, wird gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 07231 186 4444 zu melden.

Alexander Uhr, Pressestelle

