Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Herrenalb - Einbruch in Kindergarten und ein Clubhaus - Zeugenhinweise erbeten

Bad Herrenalb (ots)

Am Samstag, vor 19:45 Uhr, kam es in Bad Herrenalb zu einem Einbruch in einen Kindergarten. Aufgrund von Spuren, die an der Tatortstelle hinterlassen wurden, gehen die Ermittler davon aus, dass die Täter in das Gebäude kurz zuvor eingedrungen sind. Was sie sich dabei erhofften zu finden, bleibt bislang unklar. Derzeit konnte noch kein entwendetes Diebesgut festgestellt werden, jedoch entstand Sachschaden. In der Zeit zwischen Dienstag und Sonntagmittag wurde im Ortsteil Rotensol ein weiterer Einbruch verübt, diesmal in ein Clubhaus. Auch hier war der Sachschaden größer als das erbeutete Diebesgut. Die Täter verschafften sich über die gewaltsam aufgehebelte Terrassentür Zutritt zum Gebäude. Im Inneren des Clubhauses wurden sämtliche Räume durchsucht.Ob es sich hierbei um dieselben Täter handelt, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Bad Herrenalb oder Rotensol bemerkt hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Calw unter der Telefonnummer 07051 161 3511 zu melden.

Alexander Uhr, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell