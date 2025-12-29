PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Pforzheim - Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugenhinweise erbeten

Pforzheim (ots)

Zwischen Donnerstag, 16:00 Uhr und Sonntag, 13:00 Uhr, kam es im Ortsteil Arlinger zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Die bislang unbekannten Täter verschafften sich über eine aufgehebelte Terrassentür Zugang zu einem Anwesen in der Murgstraße.

Im Inneren des Hauses wurden sämtliche Räume durchsucht. Welche Wertgegenstände entwendet wurden und in welchem Umfang, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Murgstraße bemerkt hat, wird gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 07231 186 4444 zu melden.

Alexander Uhr, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: +49 (07231) 186 - 1111
E-Mail: Pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

