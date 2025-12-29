PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Tiefenbronn
Mühlhausen - Einbrecher unterwegs - Zeugenhinweise erbeten

Tiefenbronn (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstag, 16:00 Uhr und 22:00 Uhr, haben bislang unbekannte Täter in zwei Wohngebäuden im Enzkreis ihr Unwesen getrieben. Die Abwesenheit der Eigentümer wurde von den Einbrechern ausgenutzt, um wertvolle Gegenstände zu entwenden.

Nach bisherigem Ermittlungsstand verschafften sich die Täter zunächst Zugang zu einem Wohngebäude in Mühlhausen, indem sie eine Tür aufhebelten. Das Anwesen befindet sich im Straßenzug Auf der Steig. Etwa zur selben Zeit kam es zu einem weiteren Einbruch in ein Wohnanwesen in der Albrecht-Dürrer-Straße in Tiefenbronn.

Eine aufmerksame Nachbarin konnte dort gegen 22:00 Uhr zwei Personen beobachten, die sich verdächtig an dem betroffenen Haus aufhielten. Die beiden Unbekannten rannten anschließend zu einem Fahrzeug, das in der Mörikestraße geparkt war, und fuhren in unbekannte Richtung davon.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und überprüft, ob es sich bei den Einbrüchen, ob die selben Täter handelt. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich von Mühlhausen oder Tiefenbronn gesehen hat, wird gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 07231 186 4444 zu melden.

Alexander Uhr, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: +49 (07231) 186 - 1111
E-Mail: Pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 29.12.2025 – 11:20

    POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Küchenbrand in Wohnung

    Pforzheim (ots) - Am frühen Samstagmorgen kam es in einem Wohnhaus zu einem Brand in einer Küche. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde gegen 4 Uhr eine Rauchentwicklung in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Koperinikusallee gemeldet, die sich im weiteren Verlauf zu einem Brand der Küche entwickelte. Offenbar brach das Feuer in der Küche im Bereich des Herdes aus. Die genaue Brandursache ist ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 11:20

    POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Alkoholisiert gegen zwei Fahrzeug gefahren

    Pforzheim (ots) - Alkoholische Beeinflussung könnte die Ursache dafür gewesen sein, dass ein Pkw-Lenker am Sonntagabend gegen zwei Fahrzeuge gefahren ist. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein 58-jähriger Opel-Fahrer gegen 18.00 Uhr die Jahnstraße, als er auf einen wartenden Verkehrsteilnehmer in seinem Pkw auffuhr. Ohne sich um den Schaden zu kümmern versuchte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren