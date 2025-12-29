Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Tiefenbronn

Mühlhausen - Einbrecher unterwegs - Zeugenhinweise erbeten

Tiefenbronn (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstag, 16:00 Uhr und 22:00 Uhr, haben bislang unbekannte Täter in zwei Wohngebäuden im Enzkreis ihr Unwesen getrieben. Die Abwesenheit der Eigentümer wurde von den Einbrechern ausgenutzt, um wertvolle Gegenstände zu entwenden.

Nach bisherigem Ermittlungsstand verschafften sich die Täter zunächst Zugang zu einem Wohngebäude in Mühlhausen, indem sie eine Tür aufhebelten. Das Anwesen befindet sich im Straßenzug Auf der Steig. Etwa zur selben Zeit kam es zu einem weiteren Einbruch in ein Wohnanwesen in der Albrecht-Dürrer-Straße in Tiefenbronn.

Eine aufmerksame Nachbarin konnte dort gegen 22:00 Uhr zwei Personen beobachten, die sich verdächtig an dem betroffenen Haus aufhielten. Die beiden Unbekannten rannten anschließend zu einem Fahrzeug, das in der Mörikestraße geparkt war, und fuhren in unbekannte Richtung davon.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und überprüft, ob es sich bei den Einbrüchen, ob die selben Täter handelt. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich von Mühlhausen oder Tiefenbronn gesehen hat, wird gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 07231 186 4444 zu melden.

Alexander Uhr, Pressestelle

