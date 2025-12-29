Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Verantwortungsbewusster Umgang mit Feuerwerk und Alkohol für einen sicheren Jahreswechsel

Pforzheim (ots)

Gerade zur Weihnachtszeit und zum Jahreswechsel trifft man sich gerne in gemütlicher Runde und trinkt das ein oder andere Glas Alkohol. Aus ein oder zwei Gläsern werden auch schnell einmal mehr. Danach geht man vor die Tür und zündet das Silvesterfeuerwerk. Doch diese Kombination kann schnell unüberlegt und gefährlich enden.

Knallende Gefahren ernst nehmen: Vorsicht bei Feuerwerkskörpern

Mit dem Jahreswechsel steigt die Begeisterung für Feuerwerkskörper. Jedoch verbirgt sich dahinter eine ernstzunehmende Gefahr. Jedes Jahr kommt es zu zahlreichen Unfällen durch riskantes Verhalten mit Silvesterböllern.

Wichtige Hinweise:

- Verbotene Feuerwerkskörper: Selbstgebaute oder manipulierte Böller - Erlaubte Zeiten: Feuerwerk ist in der Regel nur am 31. Dezember und 01. Januar erlaubt. Kommunen können abweichende Regelungen haben - informieren Sie sich rechtzeitig! - Polenböller: Diese sind in Deutschland verboten und besonders gefährlich!

Die Polizei appelliert an alle, verantwortungsbewusst mit Feuerwerk umzugehen, für die eigene Sicherheit und die der Mitmenschen.

Darauf sollten sie achten:

- Feuerwerk nicht in der Nähe von Tieren zünden - Ordnungsgemäße Entsorgung der Feuerwerksreste - Niemals in der Nähe von Menschenansammlungen zünden

Mit Alkohol sinkt die Hemmschwelle für riskantes verhalten

Mit steigendem Alkoholkonsum sinkt die Hemmschwelle für riskantes Verhalten. Situationen werden schneller falsch eingeschätzt, Konflikte können leichter eskalieren, Worte fallen unbedachter und Entscheidungen werden impulsiver.

Die Polizei empfiehlt daher:

- Alkohol bewusst konsumieren und eigene Grenzen kennen - Konfliktträchtige Situationen frühzeitig verlassen oder sich Unterstützung holen - Wer Alkohol getrunken hat, darf keinesfalls ein Fahrzeug führen. Auch kurze Strecken sind kein Risiko wert! - Nutzen Sie stattdessen öffentliche Verkehrsmittel, Taxis oder Fahrgemeinschaften

Alkohol am Steuer: https://gib-acht-im-verkehr.de/themen/suchtmittel/alkohol

Gerade an Silvester, wenn die Straßen voll sind und Menschen feiern, steigt das Risiko für Unfälle. Wenn jeder Einzelne auf Sicherheit achtet, kann der Jahreswechsel für alle ein unbeschwerter und schöner Abend werden.

Das Polizeipräsidium Pforzheim wünscht allen Bürgerinnen und Bürgern einen sicheren Jahreswechsel und einen guten Start ins neue Jahr.

Simone Unger, Vanessa Reidinger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell