Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Einbruch in Gaststätte - Zeugenhinweise erbeten

Horb am Neckar (ots)

Zwischen Sonntag und Mittwoch sind Unbekannte in eine Gaststätte in Horb eingedrungen. Zielrichtung war offenbar das in mehreren Automaten vermutete Bargeld und Spirituosen.

Nach derzeitigem Sachstand brachen die Täter zwischen 17:30 Uhr und 15:00 Uhr zunächst ein Fenster des Anwesens, in der Hirschgasse, auf, um ins Innere der Gaststätte zu gelangen. Im Anschluss wurden mehrere Spielautomaten brachial geöffnet und der jeweilige Inhalt entwendet. Ebenfalls erbeutete die Täterschaft mehrere Flaschen Spirituosen. Der Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Eurobetrag. Das Stehlgut auf einen mittleren dreistelligen Eurobetrag.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Vorfeld gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Horb am Neckar unter der Telefonnummer 07451 96-0 in Verbindung zu setzen.

