Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Niefern-Öschelbronn - Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugenhinweise erbeten

Öschelbronn (ots)

Am Dienstag sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Öschelbronn eingebrochen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand betrat die Täterschaft zwischen 07:40 Uhr und 23 Uhr das in der Panoramastraße gelegene Wohngebäude. Über ein aufgehebeltes Fenster hatte man sich Zugang verschafft und das Inventar durchsucht. Ob etwas entwendet wurde ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 07231 186-4444 zu melden.

Simone Unger, Pressestelle

