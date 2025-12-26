Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Brand eines Parkausvordachs

Pforzheim (ots)

Ein verirrter Feuerwerkskörper könnte der Grund dafür gewesen sein, das am Dienstagnachmittag das Vordach eines Parkhauses anfing zu brennen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde die Feuerwehr sowie die Polizei gegen 17:10 Uhr über einen Brand in der Durlacher Straße verständigt. Vor Ort konnte die Feuerwehr das brennende Vordach eines Parkhauses zügig löschen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag.

Zeugen des Geschehens werden gebeten sich beim Polizeirevier Pforzheim-Süd, unter der Rufnummer 07231 423 8000, zu melden.

Appell der Polizei: - Vermeiden Sie das Abbrennen illegaler Feuerwerkskörper, wie zum Beispiel Polenböller, die nicht den deutschen Sicherheitsstandards entsprechen. - Zünden Sie Feuerwerkskörper nur an sicheren Orten, weit entfernt von Menschenmengen, Gebäuden oder Tieren. - In Deutschland dürfen Feuerwerkskörper der Kategorie F2 (für den privaten Gebrauch) nur am 31. Dezember bis zum 1. Januar abgebrannt werden. An allen anderen Tagen des Jahres ist das Abbrennen von Feuerwerk grundsätzlich verboten und bedarf einer Genehmigung der zuständigen Behörde.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell