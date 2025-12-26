PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Brand eines Parkausvordachs

Pforzheim (ots)

Ein verirrter Feuerwerkskörper könnte der Grund dafür gewesen sein, das am Dienstagnachmittag das Vordach eines Parkhauses anfing zu brennen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde die Feuerwehr sowie die Polizei gegen 17:10 Uhr über einen Brand in der Durlacher Straße verständigt. Vor Ort konnte die Feuerwehr das brennende Vordach eines Parkhauses zügig löschen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag.

Zeugen des Geschehens werden gebeten sich beim Polizeirevier Pforzheim-Süd, unter der Rufnummer 07231 423 8000, zu melden.

   Appell der Polizei: -	Vermeiden Sie das Abbrennen illegaler 
Feuerwerkskörper, wie zum Beispiel Polenböller, die nicht den 
deutschen Sicherheitsstandards entsprechen. -	Zünden Sie 
Feuerwerkskörper nur an sicheren Orten, weit entfernt von 
Menschenmengen, Gebäuden oder Tieren. -	In Deutschland dürfen 
Feuerwerkskörper der Kategorie F2 (für den privaten Gebrauch) nur am 
31. Dezember bis zum 1. Januar abgebrannt werden. An allen anderen 
Tagen des Jahres ist das Abbrennen von Feuerwerk grundsätzlich 
verboten und bedarf einer Genehmigung der zuständigen Behörde.

Simone Unger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: +49 (07231) 186 - 1111
E-Mail: Pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 26.12.2025 – 12:18

    POL-Pforzheim: (Enzkreis) Maulbronn - Unverschlossener Pkw war Ziel eines Diebes

    Maulbronn (ots) - Ein bislang Unbekannter hat in den frühen Dienstagmorgenstunden im Ortsteil Maulbronn Ausschau nach unverschlossenen Fahrzeugen gehalten. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen, ging eine männliche Person, gegen 5:40 Uhr bewusst an geparkte Fahrzeuge heran und prüfte ob diese unverschlossen seien. Bei einem geparkten Fahrzeug in der Gartenstraße ...

    mehr
  • 26.12.2025 – 12:17

    POL-Pforzheim: (Enzkreis) Kämpfelbach - Einbruch in Wohnhaus - Zeugenhinweise erbeten

    Bilfingen (ots) - Die Abwesenheit der Eigentümer hat bislang unbekannte Täterschaft ausgenutzt um ihn ein Wohnhaus einzubrechen. Nach bisherigem Ermittlungsstand betrat die Täterschaft am Mittwoch zischen 16 Uhr und Donnerstagnacht 01:50 Uhr das im Ortsteil Bilfingen gelegene Wohngebäude. Gewaltsam verschafften sie sich über ein Fenster Zugang in das in der ...

    mehr
  • 26.12.2025 – 12:16

    POL-Pforzheim: (CW) Simmozheim - Bewohnerin überrascht Einbrecher - Polizei sucht Zeugen

    Simmozheim (ots) - Ein bislang unbekannter Täter hat sich am Dienstagabend gegen 19:10 Uhr gewaltsam Zutritt in ein mehrstöckiges Wohnanwesen im östlichen Teil von Simmozheim verschafft. Nach derzeitigem Kenntnisstand verschaffte sich der Täter gewaltsam über ein Fenster im Untergeschoss Zutritt ins Innere des Anwesens und begann die Räumlichkeiten zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren