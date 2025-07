Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Diebstahl von Fahrzeugelektronik aus Traktoren in Löbnitz

Barth (ots)

Am 25.07.2025 gegen 16:00 Uhr teilt der Geschädigte dem Polizeirevier Barth mit, dass unbekannte Täter auf das Gelände der Landwirtschaftsgesellschaft Löbnitz eingedrungen sind und mehreren Fahrzeugen Fahrzeugelektronik entwendet haben. Beim Eintreffen der eingesetzten Funkstreifenwagenbesatzung bestätigte sich der Sachverhalt. Unbekannte Täter drangen im Zeitraum vom 24.07.2025 17:00 Uhr bis 25.07.2025 16:00 auf das Betriebsgelände ein und entwendeten von zwei in einer Getreidehalle abgestellten Traktoren die GPS Module und aus einem dritten Traktor mehrere Displays. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 25.000,-EUR. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich telefonisch im Polizeirevier Barth unter der Telefonnummer 0382316720, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

