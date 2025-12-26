Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neuenbürg - Einbruch in Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen

Pforzheim (ots)

Am Donnerstagnachmittag ist es in Neuenbürg zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Brunnenstraße gekommen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich bislang unbekannte Täter im Zeitraum zwischen 15:30 Uhr und 16:50 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Anwesen. Im Inneren durchwühlten die Einbrecher sämtliche Räume und öffneten Schränke sowie weitere Behältnisse.

Die Täter entwendeten Gegenstände im Wert von mehreren tausend Euro und flüchteten anschließend unerkannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Brunnenstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 07231 186-4444 zu melden.

Alexander Uhr, Pressestelle

