Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Eisingen - Einbrecher machen Beute - Polizei sucht Zeugen

Eisingen (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist es in Eisingen zu einem Einbruch in ein Anwesen in der Kelterstraße gekommen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich mindestens fünf unbekannte Täter gegen 03:15 Uhr Zutritt zu dem Anwesen, in dem sie ein Fenster im Untergeschoss gewaltsam aufbrachen. Im Inneren durchwühlten die Einbrecher sämtliche Räume und öffneten Schränke sowie weitere Behältnisse.

Die Täter entwendeten Gegenstände im Wert von einem hohen fünfstelligen Euro-Betrag. Danach flüchteten sie vermutlich mit einem hell lackierten SUV. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen gesehen haben oder Hinweise zu dem SUV geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 07231 186-4444 zu melden.

Alexander Uhr, Pressestelle

