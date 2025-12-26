PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Eisingen - Einbrecher machen Beute - Polizei sucht Zeugen

Eisingen (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist es in Eisingen zu einem Einbruch in ein Anwesen in der Kelterstraße gekommen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich mindestens fünf unbekannte Täter gegen 03:15 Uhr Zutritt zu dem Anwesen, in dem sie ein Fenster im Untergeschoss gewaltsam aufbrachen. Im Inneren durchwühlten die Einbrecher sämtliche Räume und öffneten Schränke sowie weitere Behältnisse.

Die Täter entwendeten Gegenstände im Wert von einem hohen fünfstelligen Euro-Betrag. Danach flüchteten sie vermutlich mit einem hell lackierten SUV. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen gesehen haben oder Hinweise zu dem SUV geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 07231 186-4444 zu melden.

Alexander Uhr, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: +49 (07231) 186 - 1111
E-Mail: Pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 26.12.2025 – 12:20

    POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Brand eines Parkausvordachs

    Pforzheim (ots) - Ein verirrter Feuerwerkskörper könnte der Grund dafür gewesen sein, das am Dienstagnachmittag das Vordach eines Parkhauses anfing zu brennen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde die Feuerwehr sowie die Polizei gegen 17:10 Uhr über einen Brand in der Durlacher Straße verständigt. Vor Ort konnte die Feuerwehr das brennende Vordach eines Parkhauses zügig löschen. Der entstandene ...

    mehr
  • 26.12.2025 – 12:18

    POL-Pforzheim: (Enzkreis) Maulbronn - Unverschlossener Pkw war Ziel eines Diebes

    Maulbronn (ots) - Ein bislang Unbekannter hat in den frühen Dienstagmorgenstunden im Ortsteil Maulbronn Ausschau nach unverschlossenen Fahrzeugen gehalten. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen, ging eine männliche Person, gegen 5:40 Uhr bewusst an geparkte Fahrzeuge heran und prüfte ob diese unverschlossen seien. Bei einem geparkten Fahrzeug in der Gartenstraße ...

    mehr
  • 26.12.2025 – 12:17

    POL-Pforzheim: (Enzkreis) Kämpfelbach - Einbruch in Wohnhaus - Zeugenhinweise erbeten

    Bilfingen (ots) - Die Abwesenheit der Eigentümer hat bislang unbekannte Täterschaft ausgenutzt um ihn ein Wohnhaus einzubrechen. Nach bisherigem Ermittlungsstand betrat die Täterschaft am Mittwoch zischen 16 Uhr und Donnerstagnacht 01:50 Uhr das im Ortsteil Bilfingen gelegene Wohngebäude. Gewaltsam verschafften sie sich über ein Fenster Zugang in das in der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren