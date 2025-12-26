PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Empfingen - Einbruch in Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen

Empfingen (ots)

In der Zeit von Samstagmorgen bis Montagabend ist es in Empfingen zu einem Einbruch in ein Wohnhaus im Eichenweg gekommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich bislang unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Samstag, 10:00 Uhr, und Montag, 18:00 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Anwesen. Im Inneren durchwühlten die Einbrecher sämtliche Räume und öffneten Schränke sowie weitere Behältnisse. Die Täter entwendeten Gegenstände im vierstelligen Eurobereich und flüchteten anschließend unerkannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Ob ein Tatzusammenhang zu zurückliegenden Einbrüchen in Empfingen besteht, wird im Zuge der Ermittlungen geprüft.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Eichenweg beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 07231 186-4444 zu melden.

Simone Unger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: +49 (07231) 186 - 1111
E-Mail: Pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
